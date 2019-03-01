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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneş'e tebrik telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş'i telefonla arayarak kutladı

01 Mart 2019 Cuma 16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneş'e tebrik telefonu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Güneş'i telefonla arayarak yeni görevinde başarı diledi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:01
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. tebrik

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