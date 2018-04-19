Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray sürprizi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Basketbol Takımı'nın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu olması sonrası kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi.19 Nisan 2018 Perşembe 15:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e bir tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
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