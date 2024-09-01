"Bunu rakamlar da söylüyor" diyen Erdoğan müthiş hedefi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rixos Tersane İstanbul açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Otelimizin kıymetli çalışanları, iş dünyamızın temsilcileri, misafirler sizleri hürmetle selamlıyorum. Otelin şehrimize, ülkemize ve Rixos ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Fettah Tamince'yi önemli yatırımları için tebrik ediyorum. Tersane bölgesinin güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum.

İstanbul'da ciddi bir ihtiyacı karşılayacaktır. Konaklama ve kültür noktasında da adından söz ettirecektir. İstanbul, kongrelerde önemli bir destinasyon haline geldi. Pek çok zirveye ev sahipliği yaptık. Rixos ile imkanlarımız genişleyecektir. 2 bin 27 metrekare etkinlik alanına sahip olan otelimiz toplantılar için de cazip hale gelecek ve Türkiye'ni tanıtımına katkı sağladığını görüyoruz. Rixos camiasını yürekten kutluyorum. Sermayenin renklere ayrıldığı, iş dünyasında da imtiyazlıların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik. Bizim için yerli yabancı yatırımcı yok, katma değer sağlayan yatırımcı vardır. İş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz.

Turizm yüksek istihdam sağlayan alanların başında geliyor. Turizm alanında dünyanın en güçlü potansiyele sahip ülkelerinden biriyiz. Ciddi imkanlara sahibiz. Yıllarca bu imkanları değerlendiremedik. Turizm dendiğinde sadece deniz kum güneş anlaşıldı. Sahillerimizle ilgili gereken çalışmalar yapılmadı. Kültürel mirasımız ise kaderine terk edilmişti. 2002'den itibaren bu yanlış gidişi değiştiremeye karar verdik. Turizmde devrim niteliğinde adımlar attık. Sadece sahil turizmini değil inanç, tarih, doğa gastronomi gibi alanlarda da çalışmalar yürüttük. Turizm için kullanılan bacasız sanayi ifadesi gerçek anlamına bizim dönemimizde dönüşmüştür. Bunu rakamlar da söylüyor.

2002'de turist sayısı 13 milyon iken 2023 sonunda 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Turizm gelirini 56 milyar dolar sınırına getirdik. İlk 6 ayda 35 milyon turist geldi. Turizm gelirimiz istikrarlı şekilde artıyor. Turizm sektöründeki sıçramada birçok sektörün katkısı vardır. Ulaşımdaki yatırımların çok büyük katkısı oldu. Turistler havalimanlarımız sayesinde ülkemizin her köşesini ziyaret edebiliyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ne gerek var dedikleri yatırımlarımız Türk turizmini zirveye taşıyor. Turizmde dünya markası olana kadar durmayacağız.

2024 yıl sonu için 60 milyar dolar turizm geliri, 60 milyon turist hedefimizi koruyoruz.