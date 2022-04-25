Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'sivil anayasa' açıklaması!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, yüksek yargı mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki iftar programında yüksek yargı mensuplarıyla bir araya geliyor. Başkan Erdoğan'dan canlı yayında açıklamalar...
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Anayasa Mahkemesi gerek hukuk sistemimizin gerek cumhuriyetimizin en köklü kurumları arasında yer almaktadır.
Adaletin olmadığı yerde huzur, güvenlik, kalkınma olmaz.
Türkiye özellikle 20 yılda gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde kendisini ateş çemberi dışında tutmayı başarmıştır.
Adalet sistemimiz FETÖ'cü unsurlardan temizledikçe demokrasimiz güçlendi.
Millete dayatılan mevcut Anayasa pekçok kez revizyona uğramıştır. En köklü değişiklikleri biz yaptık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle yönetimde çift başlılık sorununa son verdik. Ancak anayasamıza sirayet etmiş vesayetçi ruhu tamamen kaldıramadık. Hemen herkes mevcut anayasanın ruhuyla bütünlüğünü yitirmiş bir metin olduğunu kabul ediyor.
Sivil bir anayasa olmadıkça tartışmalar bitmeyecektir.