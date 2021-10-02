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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş koronavirüs açıklaması!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş koronavirüs açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti kabul etti. Gündeminde koronavirüs salgını olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu salgın hamdolsun aşının yaygınlaşmasıyla birlikte yavaş yavaş etkisini kaybediyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 21:13:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş koronavirüs açıklaması!

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve beraberindeki heyeti kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlık olarak son 1,5 yıldır tüm hayatımızı koronavirüs salgını gerçeğini göz önünde bulundurarak idame ettiriyoruz. Aralarında dostlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın da olduğu pek çok insanın hayatına mâl olan bu salgın hamdolsun aşının yaygınlaşmasıyla birlikte yavaş yavaş etkisini kaybediyor." dedi.

'İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacak'

"Normalleşme ile beraber salgının sebep olduğu tahribatlar da gün yüzüne çıkmaya başlıyor." diyen Erdoğan, "Son birkaç gündür İngiltere’deki benzin istasyonları ve marketlerden yansıyan manzaralar salgının tedarik zincirlerinde yol açtığı kırılmanın örneklerinden sadece biridir. Zaman geçtikçe buna benzer sıkıntıların diğer ülkelerde de yaşanması kuvvetle muhtemeldir. Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dışişleri Bakanlığımız ile Yurt Dışı Türkler Başkanlığımız bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerdir. Kültürel ırkçılık sadece bizi ve vatandaşlarımızı değil, Avrupa’daki tüm yabancıları, tüm göçmenleri olumsuz etkileyen evrensel bir sorundur."

"Bizim sivil toplum kuruluşlarımızın inisiyatif alıp, meseleyi sahiplenmesi diğer Müslüman ve göçmen topluluklarıyla olan iş birliği zeminimizi de güçlendirecektir. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin bu konuyu daha fazla gündemine alarak, çalışmalarını yoğunlaştırmasında bu bakımdan büyük fayda görüyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin."

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Yorumlar

deniz

avrupa ve abd kaos ortamı yaratıyor dünyada sonra ülkelerine mülteciler gelince istemezükkk diyorlar bıraksalar insanlar kendi ülkelerinde huzurlu yaşasalar mülteci akınları da durur DÜNYA 5 TEN BÜYÜKTÜR DEDİKKKK
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