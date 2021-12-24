Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş dolar açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-AHaber ortak yayınında yaptığı açıklamada, "Kurdaki stabilizasyon çok kısa sürede gerçekleşmiş olacak. Merkez Bankamız aceleci hareket etmeyecek. Kademeli bir şekilde tekrar geldiği yere doğru inşallah dönecek ve Türk Lirası da orada kendi asli gücünü bulacak. Bu bir hafta mı sürer, 10 gün mü sürer... Ama biz buradaki adımlarımızı gerek Hazine, gerek Merkez Bankası olarak atıyoruz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Kur korumalı mevduat sistemi) Bu son gelişme bütün vatandaşlarımızın Türk Lirası'na güvendiğini gösteriyor. Hele hele bir Trabzonlu vatandaşımızın para konusunda Türk Lirası'na "Kaybettim ama Türk Lirası değer kazansın yeter" demesi güzel bir göstergeydi. Türk Lirası gücünü ekonomik altyapıdan, üretimden ve finansal sektörün sağlamlığından alıyor.

Programın açıklamasından beri Türk Lirası mevduatlar bugün saat 15 itibariyle 23,8 milyarın üzerinde arttı. Artmaya devam ediyor.

Dolar açıklaması

(Dolar/TL) Daha iyi olacak. Acele etmiyoruz. İstikrarlı şekilde gerek Maliye gerekse Merkez Bankamızın dayanışmasıyla, bizlerin de katkılarıyla yerli yerine oturtacağız. Sabırla yola devam etmekte fayda var.

Vadeden önce para çekilebilir mi?

Vadeden önce para çekilebilir mi diye soruyorlar. Evet çekilebilir. Hesap vadesiz hesaba dönüşecek sen de alman gereken paranı rahatlıkla alacaksın. Ama bir şeye güveneceksin, benim artık kaybım olmayacak. Kur stabil hale gelmiş olacak. Bu adım uzun vadede bütçeye katkı da sağlayacak.

Kademeli bir şekilde tekrar geldiği yere doğru inşallah dönecek

Kurdaki stabilizasyon çok kısa sürede gerçekleşmiş olacak. Merkez Bankamız aceleci hareket etmeyecek. Kademeli bir şekilde tekrar geldiği yere doğru inşallah dönecek ve Türk Lirası da orada kendi asli gücünü bulacak. Bu bir hafta mı sürer, 10 gün mü sürer... Ama biz buradaki adımlarımızı gerek Hazine, gerek Merkez Bankası olarak atıyoruz.