Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: O cezaları artıracağız

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde esbaflarla düzenlenen iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Milletimizle birlikte, tüm insanlığın sıkıntılarından kurtulduğu, dostluk ve kardeşlik ikliminin dört bir yanımızı kuşattığı günlere inşallah kısa sürede ulaşırız.

Asırlar boyunca Anadolu'da devletler kurulmuştur ancak binlerce yıllık birikimiyle esnaf ve sanatkarımız bu toprakların harcı olmaya devam etmiştir. Esnafımız her zaman haktan yona olmuş, bulunduğu sokağın vicdanını temsil etmiştir.

Koronavirüsten olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın yaınnda olduk. Toplamda 4.6 milyar lira destek verdik. Taksiti ötelenen kredi tutarı 13,5 milyar liradır.

Salgının etkilerinin tam geçmeye başladığı bir dönemde Karadeniz'in kuzeyindeki krizin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Bu tüm dünya ile bizi de etkiledi. Fahiş fiyatların sebebi salgın ve Rusya-Ukrayna savaşı. İnsanların refah seviyesini temin etmeye çalışıyoruz.

Cezaları artıracağız

Fiyatları fahiş şekilde yükseltenlere cezaları artırıyoruz.

İhracata dönük yatırımlara yıllık yüzde 9'a varan faiz oranı ile TL cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. İhracata yönelik toplam 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık.