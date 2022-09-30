Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama Enflasyonu hızla düşürme kabiliyetine sahibiz

Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

İktisat politikaları konusunda ilk dile getirdiğimizde pek çok çevrenin garipsediği yaklaşımları vardı. Her küresel kriz bizim yaklaşımlarımızın ne kadar doğru olduğunu teyit etmiştir. Ülkemize karşı haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde uygulanan yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır.Ekonomi politikalarımızı bu tuzaklardan kendimizi ayrıştırmak için oluşturduk. Kendi özgün ekonomi politikamızı oluşturduk. Salgınla başlayıp savaşla genişleyen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılıkla doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık. Biz ne yaptığımızı, niçin yaptığımızı, nereye varacağımızı biliyorduk.

Türkiye, bir asır önce 600 yıllık dev bir imparatorluktan bugünkü sınırlarıyla yeni bir cumhuriyete geçerken en çok ekonomi politikalarını oluşturmakta ve uygulamakta zorlanmıştır. 20 yıl önce ülkemizin asırlık ekonomi ve altyapı eksiklerini gidermek için kapsamlı bir program başlattık. Türkiye'nin potansiyeli ve imkanlarıyla siyasi ve ekonomik olarak dünyada durduğumuz yerin orantılı olmadığını gördük. Onun için önce 2023 hedeflerimizi açıkladık.

OYUNLARIN HER BİRİNİ AYRI AYRI BOZDUK

Bizi siyasi istikrarsızlığa, terör bataklığına sürükleme gibi niyetlerle kurgulanan senaryoların tek amacı Türkiye'yi demokrasi ve kalkınma rayından çıkartmaktı. Bu oyunların her birini ayrı ayrı bozduk. Son sahne ise ekonomik yıkım üzerine kurulmuştu. Görünür hiçbir sebep olmadığı halde ekonomisi mahvedilme tehdidiyle karşı karşıya kalan sanıyorum tek ülke biziz. Böyle bir dönemde ülkemiz ekonomisi faiz, kur, enflasyon kıskacına alıp yerle yeksan etme girişimine karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat yoluyla büyüme modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modelini oluşturduk. Bu süreçte aldığımız yaralar da var. Döviz Kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları, alternatif yöntemlerle çözüme kavuşturduk. Dünyadaki geleneksel üretim ve tedarik kanallarında yaşanan bozulmalara karşı güçlü altyapımızla öne çıktık.

ENFLASYONU DÜŞÜRME KABİLİYETİNE SAHİBİZ

Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyede çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Aynı enflasyonu onları aynı hızla şaşırtabilecek şekilde düşürme kabiliyetine sahip ülkeyiz.