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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlerden "İstiklal Marşı" okuma çağrısı

2020-04-23 20:33:15 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlerden "İstiklal Marşı" okuma çağrısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başta çocuklar olmak üzere herkesi 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okumaya davet etti.

Erdoğan paylaşımında, "Bugün TRT'ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00'de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız." ifadelerini kullandı.

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