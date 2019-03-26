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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eskişehirspor’a reklam panosu jesti

Türkiye-Moldova mücadelesini Yeni Eskişehir Stadyumunda izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehirsporlu taraftarların ricasını kırmayarak stada yeni LED reklam panosu kurulması talimatı verdi.

26 Mart 2019 Salı 15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eskişehirspor’a reklam panosu jesti

Türkiye-Moldova mücadelesini Yeni Eskişehir Stadyumunda izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehirsporlu taraftarların ricasını kırmayarak stada yeni LED reklam panosu kurulması talimatı verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım ile Moldova arasında dün Eskişehir’de oynanan 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçını izledi. Türkiye, sahadan 4-0’lık skorla ayrılırken, Erdoğan da milli maç için kurulan dijital panoların kaldırılmamasını isteyen Eskişehirspor taraftarlarını kırmadı. Kulüp Başkanı Kaan Ay’ın ricası ve taraftarların sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrı üzerine Recep Tayyip Erdoğan, yeni reklam panolarının kurulması talimatını verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehirspor’a LED panellerle ilgili yaptığı jesti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Altun açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız dünkü güzel maçın anısına stadyuma geçici olarak kurulan dijital panoların kaldırılmamasını talep eden Eskişehirli taraftarların ricasını kırmadı ve dün maç dönüşü bakan @kasapoglu’na Eskişehir Stadyumuna derhal yeni reklam panolarının kurulması talimatını verdi" paylaşımında bulundu.


Eskişehirspor’dan Erdoğan’a teşekkür


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın jesti üzerine kulübün resmi internet sitesinden de bir teşekkür mesajı yayımlandı. Mesajda, "Kulüp Başkanımız Kaan Ay’ın ricası ve taraftarlarımızın sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, stadyumumuzda kullanılmak üzere kulübümüze LED paneller hediye etmiştir. Söz konusu LED panellerin siparişi Cumhurbaşkanımız tarafından verilmiş olup önümüzdeki günlerde kulübümüze teslim edilecektir. Duyarlılığından dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhan Sakallı’ya ve kulübümüze her zaman destek olan büyük taraftarımıza şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:26
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