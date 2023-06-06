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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri bayram ettirecek açıklama
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri bayram ettirecek açıklama

Yeniakit Publisher
2023-06-06 20:50:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri bayram ettirecek açıklama

Yeni dönemin ilk kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada emeklilere güzel haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemin ilk kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Emeklilerin maaş ve bayram ikramiyelerinin Kurban bayramı öncesi yatacağını bildiren Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonumuzun çalışmalarına başlıyor. " ifadeleriin kullandı.

Enflasyon mesajı veren Erdoğan, "Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Enflasyonu, nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız." açıklamasında bulundu.

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