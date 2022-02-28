Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik müjdesi
Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elektrik faturalarındaki düzenlemeye ilişkin vatandaşlara müjdeyi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarındaki düzenlemeye ilişkin vatandaşlara müjdeyi verdi.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den 8'e düşürüldü. Meskenlerde düşük tarife ise aylık kilovatsaate yükseltilmiştir.
(Elektrik) Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır.
(Elektrikte KDV indirimi) Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.
Meskenlerdeki düşük tarife sınırı günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir.
Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak