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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik müjdesi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik müjdesi

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elektrik faturalarındaki düzenlemeye ilişkin vatandaşlara müjdeyi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 20:20:00 - 2022-02-28 20:27:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarındaki düzenlemeye ilişkin vatandaşlara müjdeyi verdi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den 8'e düşürüldü. Meskenlerde düşük tarife ise aylık kilovatsaate yükseltilmiştir.

(Elektrik) Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır.

(Elektrikte KDV indirimi) Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.

Meskenlerdeki düşük tarife sınırı günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir.

Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak

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