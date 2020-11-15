Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomi mesajlarına devam: Geri kalmışlık zincirini kırdık

Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerinde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağırlıklı olarak ekonomi mesajları verdi... Türkiye’nin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonunu hatırlatan Erdoğan, AK Parti’nin geçilen 18 yılda ülkeyi demokraside ve kalkınmada tarihinde görülmemiş hizmetlerle, yatırımlarla, eserlerle tanıştırdığını belirterek, önlerindeki dönemde de daha büyük başarılarla milletle birlikte hedeflere yürümeyi sürdüreceklerini ifade etti.



Yeni bir sayfa açtık



Dünyayı saran salgının etkilerini birlikle bertaraf edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Son dönemde ardı ardına maruz kaldığımız saldırıları, Allah’ın yardımı ve milletimizin ferasetiyle birer birer etkisiz hale getirmeyi başardık. Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek adımları hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl başlattığımız hukuk reformlarını, ekonomik güven iklimini de tahkim edecek şekilde hızlandırarak sürdürüyoruz.”



Milletime güveniyorum



Kalabalık alanlarda sigara içme yasağına da değinen Erdoğan, şu uyarılarda bulundu: “Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, onun sağlığını korumaktır. Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Böyle acı ve trajik bir duruma meydan vermeyeceği konusunda ben milletime güveniyorum.”



Nobranlığa yer yok



Teşkilata da seslenen Başkan, şöyle devam etti: “İçeride ve dışarıda yaşadığımız her hadisede aldığımız güçlü destek bize milletimizin büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa sorumluluğunu AK Parti’ye verdiğini gösteriyor. Madem AK Parti milletin kurduğu ve istikametini hep milletin belirlediği partidir, öyleyse bize düşen bu sorumluluğun gereğini yerine getirmektir. Daha çok çalışarak milletimize layık olacağız. Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik, benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, tembelliğe, nobranlığa asla yer yoktur.”



Güneş gibi doğduk



Türkiye’nin kuruluşun ardından tek parti diktasına ardından da vesayet odaklarının kirli emellerine heba edildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları anlattı: “AK Parti işte tüm bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin ardından yeni bir umut, yeni bir ışık olarak Türkiye’nin üzerine doğdu. Hamdolsun, 18 yılda hem milletimizi özlemini çektiği haklara, özgürlüklere, itibara kavuşturduk hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık.”



Kekeç ailesine başsağlığı



Gazeteci Yazar Ahmet Kekeç’in vefatına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti: “Değerli kardeşim Yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Kendisine Rabb’imden özellikle merhamet diliyorum. Rabb’im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Öncelikle ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum.”