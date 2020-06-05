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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizin geleceği için çevrenin bize emanet olduğu anlayışıyla, tüm insanlığın 5 Haziran #DünyaÇevreGünü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:57:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü'ne özel Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Gençlerimizin geleceği için çevrenin bize emanet olduğu anlayışıyla, tüm insanlığın 5 Haziran #DünyaÇevreGünü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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