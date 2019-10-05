0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da ilk kez hidrolik çatlatma ile ticari petrol üretimine başlandığını açıklarken, Trakya'da yıl başında bulunan doğalgaz rezervini 2 katına çıkaracak yeni sahalar keşfedildiğinin de müjdesini verdi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 13:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada petrol ve doğalgaz ile ilgili son dakika müjdesi verdi. Erdoğan, Diyarbakır'daki petrol sahası ve Trakya'da bulunan doğalgaz rezervi ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Diyarbakır'da petrol üretimine başladı

"Diyarbakır'da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başladık." diyen Erdoğan, "Bu tekniği daha da yaygınlaştırarak yeni kuyular açmaya devam edeceğiz. Trakya'da bu yılın başlarında toplam doğalgaz rezervimizi iki katına çıkaran yeni sahalar keşfettik, yaklaşık 3 milyar metreküp rezerve sahip bu sahalar 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacaktır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Taktik araçlar, helikopterler, uçaklar, hafif zırhlı araçlar ve personel koruyucu yeleklerde kullanılan bor karbürünü Türkiye'de üreteceğiz." ifadesini kullandı.

Bulunan doğalgaz Türkiye'nin 6 yıllık tüketimine denk

Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi ortalama 50 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor. Bölgedeki 286 milyar metreküplük rezerv, Türkiye'nin yaklaşık 6 yıllık tüketimine karşılık geliyor.

Yavuz sondaja başlıyor

Türkiye'nin enerji hamleleri her alanda devam ediyor. Doğu Akdeniz'de arama, tarama ve sondaj faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Türkiye yeni sondaja hazırlanıyor.

Yavuz sondaj gemisinin 7 Ekim'de Kıbrıs adasının güneybatısında Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde sondaja başlayacağı bildirildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 13:57
  1. Diyarbakır
  2. Yavuz sondaj gemisi
  3. petrol
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sergen Yalçın'dan maç sonu yorumu: İstediğimiz durumda değiliz ama...
    1. Sergen Yalçın'dan maç sonu yorumu:..
    2. Patlıcan musakka nasıl yapılır?..
    3. FETÖ tetikçisi ihanette sınır tanımadı!
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve..
    5. Kereviz nedir? Kereviz kaç kalori?..
    6. Dizanteri nedir? Dizanteri hastalığı..
    7. Karnıyarık nasıl yapılır? Tencerede..
    8. Irak hükümeti göstericilerin..
    9. Sırrı Süreyya Önder’e de aynı teklifi..
    10. Sigorta başlangıcı nasıl öğrenilir?..
    11. EYT ile kimler emekli olacak? EYT..
    12. Kamu personel alımı ilanı Üniversite..
    13. Keşmir'de bombalı saldırı! Çok sayıda..
    14. Parmaklarda uyuşma neden olur? Parmak..
    15. Putin 'büyük sırrı' açıkladı!
    16. Yargıtay'dan emsal gelin-kaynana kararı
    17. EYT erken emeklilik ne zaman çıkacak?..
    18. Gençlerin 'ayakkabı' şakası hastanede..
    19. Cezaevi firarisi damda uyurken enselendi
    20. Erdoğan'ın konuşması sonrası namlular..
    21. AK Partili İbrahim Aydemir’den..
    22. Erdoğan'ın 'anlaşıldı' paylaşımına..
    23. Yüksek Seçim Kurulu 225 memur alımı..
    24. Bağdat'ta gösterilerin etkisi devam..
    25. Fenerbahçe'den sürpriz Ozan Tufan..
    26. Rusya İdlib'e 24 gün sonra yeniden..
    27. Kırmızı ve gri kategoride aranan 2..
    28. TSSF Başkanı Şahin Özen: Bu sene bütün..
    29. Bakan Albayrak duyurdu: Fiyatlara..
    30. Liselerde 'akran kardeşliği' ile okula..
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200 yayınevi katılıyor
    Arapça Kitap Fuarına 15 ülkeden 200 yayınevi katılıyor