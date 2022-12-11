Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik buluşmasında önemli bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki sizler oradan doğal gaz veya petrol çıktığı zaman nasıl bir heyecan duyacaksınız, nasıl orada başarıyı adeta yaşayacaksınız. Siz orada onu yaşarken biz aynı şekilde onu yaşıyoruz. Artık Sakarya'da 540 milyar metreküplük rezervi çıkarıyoruz. Raman'da da süreç ardı ardına geliyor. Bunlar bizi yurt dışına muhtaç olmaktan kurtaracak. Bütün bunlar bizi yurt dışına muhtaç olmaktan kurtaracak. Biz bize yeter hale geleceğiz. Bu Türkiye'nin çok büyük başarısı olacak. Bunun başardığımız andan itibaren vatandaşımıza daha ucuz şartlarda doğal gaz verme imkanımız olacak." açıklamasını yaptı.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

4 tane sondaj gemimiz var. Bunlar tabii Türkiye'yi sınıf atlattı ve sadece sismik araştırmayla kalmayacağız. Biz gerekirse açık denizlere farklı ülkelere gitmek suretiyle oralarda da çalışabileceğiz. Bu Türkiye'nin kendi kendine yetme sürecidir. Siz artık yetiştiniz, elinizdeki bu gemilerimizle beraber oralarda çok daha farklı adımları atma noktasında geleceksiniz.