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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz fiyatlarında indirim sinyali
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz fiyatlarında indirim sinyali

Karadeniz'de 85 milyar metreküp daha doğal gaz keşfedildiğinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz fiyatlarında indirim sinyali verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:38:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz fiyatlarında indirim sinyali

Milyonların merakla beklediği müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de 85 milyar metreküplük doğal gaz rezervi daha bulunduğunu duyurdu. Böylece 320 milyar metreküp olarak açıklanan rezerv miktarı, 405 milyar metreküpe ulaştı.

Hem ülke hem vatandaş kazanacak

Türkiye'nin bulduğu gaz rezervinin 2023 yılında vatandaşın kullanımına sunulması bekleniyor. Ülke için çok önemli bir yere sahip olan keşifle ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacak. Gazın çıkarılmaya başlamasıyla hem ülke hem de vatandaş kazanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim sinyali

Fatih sondaj gemisinde yeni rezerv miktarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaz fiyatlarında indirim sinyali verdi.

Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır. Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğal gazda dışarı ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetlerimizi milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz." dedi.

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