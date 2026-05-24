Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi atağı! İran konusu ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al-i Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık Kabine üyeleriyle telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası diplomasi trafiğini telekonferans görüşmeleriyle sürdürdü. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere çeşitli ülkelerin liderleriyle bir araya gelerek İran dosyası ve Orta Doğu’daki son tabloyu değerlendirdi.

Görüşmede, bölgede yükselen gerilimin nasıl düşürülebileceği ve İran’la yürütülen temasların hangi zeminde ilerleyebileceği ele alındı. Diplomatik temasların merkezinde, bölgesel istikrarı destekleyecek olası bir mutabakatın çerçevesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve birçok mevkidaşıyla telekonferans aracılığıyla görüştü. Görüşmede, İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı.