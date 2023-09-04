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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken soçi paylaşımı: Yakın temas vurgusu, güzel haber geldi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken soçi paylaşımı: Yakın temas vurgusu, güzel haber geldi!

Yeniakit Publisher
2023-09-04 21:17:00 - 2023-09-04 21:20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken soçi paylaşımı: Yakın temas vurgusu, güzel haber geldi!

Türkiye'ye Rus turistlerin bu yılın ilk 7 ayında 3,5 milyon geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeyle ilgili paylaşım geldi. "Rusya'yla yakın temasımız, bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne katkı sunmayı sürdürecektir." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Kritik görüşme sonrası Erdoğan ve Putin, dünyanın merakla beklediği açıklamayı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeyle ilgili paylaşım da geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, " Bugün Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Sayın Putin ile Soçi'de bir araya geldik, gündemimizdeki konuları ele aldık. Ticaret, enerji, tarım, turizm, ekonomi ve finans başta olmak üzere çok boyutlu iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 69 milyar dolara ulaştı. 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla ilerliyoruz.

Bu yılın ilk 7 ayında 3,5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Bu sayının kalan dönemde daha da artacağına inanıyorum. Çalışmaları hızla devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali yanında Sinop Nükleer Güç Santrali konusunu da değerli dostumla görüştük. Üzerinde özellikle durduğumuz konulardan biri, Karadeniz Girişimi'nin yeniden canlandırılması oldu. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler ile istişare halinde önemli ilerlemeler içeren yeni öneriler paketi hazırladık.

Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Devam eden çatışmaların bir an önce uluslararası hukuk temelinde, kalıcı ve adil bir barışla sona erdirilmesini arzu ediyoruz. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı yönündeki ilkesel yaklaşımımızı aynen muhafaza ediyoruz. Rusya'yla yakın temasımız, bölgesel ve küresel meselelerin çözümüne katkı sunmayı sürdürecektir." dedi.
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