Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj! 'Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı'na telefon bağlantısı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz' diyerek mesaj verdi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatbikata telefonla bağlanarak önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hedeflerimize ulaşana dek mücadeleden vazgeçmeyeceğiz' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; TCG Anadolu'nun yanı sıra daha büyük uçak gemisini ordumuza kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. 5. nesil uçağımız KAAN ikinci uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi. Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli,açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz, her cephede kararlı mücadele içindeyiz.
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