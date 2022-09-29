Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken F-16 yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk ortak canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına yönelik görüşlerini aktardı.

Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın bu konuyla ilgili kendisine söz verdiğini yapılan bütün görüşmelerde de F-16 konusunda karşı tarafın olumlu bir takındığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Bize verdikleri söz başta Biden, demokratlar olarak kendi düşüncesinin F-16'ları ve diğer bütün parçaları vermekten yana olduğunu bizi söyledi. Bu arada yine Savunma Bakanım, muhattabıyla görüşmesinde aynı cevapları alıyor.

Bu seyahatte Cumhuriyetçilerden Lindsey Graham ve diğer senatörle ayrı görüşmelerim oldu. Bana olumlu cevaplar verdiler. "NATO'daki en önemli müttefiğimizi yalnız bırakamayız, elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dediler. "Türkiye'ye karşı hasmane tutumun doğru olmayacağını, bu sorunu çözmemiz gerekir" dediler.

Biz de şu anda sayın Biden'ın bize vermiş olduğu sözden netice bekliyoruz. Beraberdik. Onlar kaldılar, şu anda dönmüş olmaları lazım. Onlar da Senato ve bazı demokratlarla görüşmeler yaptılar.

NATO'nun da menfaatine olan böyle bir girişimde NATO da bizi yalnız bırakmayacaktır ve girişimde bulunacaktır.