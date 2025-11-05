  • İSTANBUL
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması: Yargı ne derse ona uyarız!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması: Yargı ne derse ona uyarız!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması: Yargı ne derse ona uyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olacaktır" sözleri hatırlatılarak Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin sorulan soruya "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona uyarız" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nın ardından Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararının kesinleşmesi sonrası Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olacaktır" sözleri hatırlatıldı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız" karşılığını verdi.

Komisyon üyelerinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ile görüşmek üzere İmralı'ya gidip gitmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtsız bırakan Erdoğan, bu süreçte Bahçeli ile görüşme olup olmayacağına dairse "Niye olmasın. Her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

6


Yorumlar

Emekli

Gülmeye devam pkk kıta gelince yargı he vay vay hainlik bu

Gazze 2

Yargı'mı dedi ,benmi yanlıṣ anladım ?


