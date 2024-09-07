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Gündem Başkan Erdoğan’dan ‘Temizlik’ sinyali: Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz!
Gündem

Başkan Erdoğan’dan ‘Temizlik’ sinyali: Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz!

Yeniakit Publisher
2024-09-07 16:05:00 - 2024-09-07 16:16:21
Başkan Erdoğan’dan ‘Temizlik’ sinyali: Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin yemini için "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Çalışmamızı yapıyoruz, birkaç tane kendini bilmez temizlenecek" dedi.

 RECEP YEŞİL 

Tuzla Piyade Okulu’nda cunta heveslisi bir grubun mütedeyyin teğmenleri darp etmesinin skandalın yankıları devam ederken Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden skandal görüntüler geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törenin ardından mezunların bir bölümünün toplanıp 2016’da kaldırılan ‘Subay Yemini’ni okuyup kılıç çekerek, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atarak darbe hevesinin bitmediğini ortaya koydu.

900 mezun içinden 100 kadar teğmen adayının çirkin girişimiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı.

21. İmam Hatipliler Kurultay'ında konuşan Erdoğan "Siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Çalışmamızı yapıyoruz, birkaç tane kendini bilmez temizlenecek" dedi.

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Yorumlar

Abdullah

Atatürkün kurduğu ülkenin gerçek sahibi Atatürkçülerdir. Atatürkçüler heryerde, azınlık değil çoğunluk.

vurucu

Reisim bu zağar oğlanları Kazımakla Kalma bu oğlanlar böyle bir şeyi kendi başlarına veremez bunların başındaki büyük oğlanı o kılıç ile güzel bir oyma yap sanat sahibi olsun
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