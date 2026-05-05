  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kongre, seçim, hoca derken... Yönetim ayakta uyudu, Fenerbahçeli oyuncu Trabzonspor ile anlaştı! Füze maliyetine ordu kuracaklar! Hem ucuz hem ölümcül hamleyi yapıp, kartondan askeri dron ürettiler Okan Buruk kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı! Yeni takımı olay oldu Resmi Gazete'de yayımlandı! Nükleer tesislere yeni yükümlülük getirildi ABCDE kuralı hayat kurtarabilir! Benlerdeki bu değişimlere dikkat Gram altın fiyatı güne yükselişle başladı: Jeopolitik riskler ons fiyatını dipten çevirdi Apple'dan Türkiye kararı! Fiyatlar birden fırladı! Limonlu çay mucizesi gerçek mi? Araştırmalar sonucu ortaya çıktı Listede büyük sürprizler var! İşte Türkiye’nin en çok altın biriktiren şehirleri 'Erdoğan sinirlendi elini sert bir şekilde masaya vurdu, çatal bıçak yere düştü: Otur sana demedim'
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
ABCDE kuralı hayat kurtarabilir! Benlerdeki bu değişimlere dikkat
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABCDE kuralı hayat kurtarabilir! Benlerdeki bu değişimlere dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, ciltte yeni oluşan ya da mevcut benlerde görülen şekil, renk ve boyut değişikliklerinin cilt kanserinin erken belirtileri arasında yer alabileceğini belirtti. Güneş, benlerin ABCDE kuralıyla takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

#1
Foto - ABCDE kuralı hayat kurtarabilir! Benlerdeki bu değişimlere dikkat

Ciltteki benlerde zamanla oluşan değişiklikler, basit bir görüntü farklılığı sanılsa da erken tanı açısından önemli bir uyarı olabilir.

#2
Foto - ABCDE kuralı hayat kurtarabilir! Benlerdeki bu değişimlere dikkat

BİRUNİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, benlerin değerlendirilmesinde kullanılan ABCDE kuralının herkes tarafından bilinmesi gerektiğini belirtti. Güneş, “Benleri takip ederken bazı basit noktalara dikkat etmek çok önemli. Örneğin benin iki yarısı birbirine benzemiyorsa, kenarları düzensiz ve girintili çıkıntılıysa, renginde değişiklik varsa ya da birden fazla renk içeriyorsa dikkat etmek gerekir. Çapı yaklaşık 6 milimetreden büyük olan benler de riskli olabilir. Ayrıca zaman içinde büyüme, kabarma, kaşıntı ya da kanama gibi değişiklikler gösteriyorsa mutlaka ciddiye alınmalıdır. Bu bulgulardan biri ya da birkaçı varsa, gecikmeden bir dermatoloji uzmanına başvurulmasını öneriyoruz. ABCDE dediğimiz kuralda da aslında bunları kısaca anlatıyoruz; A asimetri (Asymmetry), B kenar düzensizliği (Border), C renk değişimi (Color), D çap (Diameter), E ise zaman içindeki değişimi (Evolution) ifade ediyor” dedi.

#3
Foto - ABCDE kuralı hayat kurtarabilir! Benlerdeki bu değişimlere dikkat

Sadece benlerdeki değişimlerin değil, ciltte uzun süre iyileşmeyen yaraların da önemli bir uyarı olabileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, “Özellikle kabuklanma, kanama, büyüme eğilimi gösteren ya da haftalarca iyileşmeyen yaralar cilt kanseri açısından değerlendirilmelidir. Hastalar bu tür belirtileri basit bir cilt sorunu olarak görmemeli” diye konuştu.

#4
Foto - ABCDE kuralı hayat kurtarabilir! Benlerdeki bu değişimlere dikkat

Cilt kanseri riskini artıran en önemli çevresel faktörün güneş ışınları olduğunu hatırlatan Dr. Güneş, “Özellikle yaz aylarında 10.00–16.00 saatleri arasında doğrudan güneş maruziyetinden kaçınılmalı, geniş spektrumlu güneş koruyucu ürünler düzenli olarak kullanılmalıdır. Açık tenli bireyler, çok sayıda beni olanlar ve ailesinde cilt kanseri öyküsü bulunan kişiler daha dikkatli olmalıdır” ifadelerini kullandı. Düzenli dermatolojik muayenenin önemine dikkat çeken Dr. Güneş, “Yılda en az bir kez cilt kontrolü yaptırmak, olası risklerin erken dönemde tespit edilmesini sağlar. Erken tanı sayesinde cilt kanserinde tedavi başarısı oldukça yüksektir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı
Gündem

Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı

İsrail’in hedefindeki İspanyol Başbakanı’nın uçağı Ankara’ya zorunlu iniş yaparken, Türkiye Sanches’e kalkan oldu.
Ankara'dan Brüksel'e tarihi rest! Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj
Gündem

Ankara'dan Brüksel'e tarihi rest! Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerine dair yaptığı son açıklamalarda Batı merkezli dışlayıcı siyasete adeta savaş açtı..
Beyaz Saray'da sıcak dakikalar! Alarm seviyesine geçildi
Dünya

Beyaz Saray'da sıcak dakikalar! Alarm seviyesine geçildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sarayı olan Beyaz Saray'ın yakınlarında silah sesleri duyuldu. Olayın hemen ardından güvenlik görevlil..
Ve savaş yeniden başladı! ABD savaş gemileri vuruldu
Dünya

Ve savaş yeniden başladı! ABD savaş gemileri vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada "İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile ticari gemilere saldırdı" ..
7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon
Gündem

7 ilde 3 milyar liralık dev operasyon

Aydın merkezli Mardin, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 kişi tutuklandı. MASAK ..
Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’
Gündem

Paşinyan’dan Ani Köprüsü paylaşımı! ‘Tarihi birlikte inşa edeceğiz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8. Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23