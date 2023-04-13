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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert LGBT mesajı!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert LGBT mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 22:49:00 - 2023-04-13 22:51:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan LGBT sapkınlığına ilişkin kararlılık mesajları verdi.

Açılış programında partililere hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGBT sapkınlığına ilişkin önemli mesajlar verdi.

"Bizim LGBT ile işimiz yok." diyen Erdoğan, "Bu sapkın zihniyetlerle mücadele ediyoruz. Bizim kutsal aile kuruluşumuz var. Ona laf ettirtmeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 6'lı masaya ilişkin de şu eleştiride bulundu: Ana muhalefetin yanındaki yavrular, onlar LGBT ile ilgili bir şey konuşabiliyor mu?

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