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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sert Güvenli Bölge tepkisi! “Çıkmış bir ukala...”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki ‘Güvenli Bölge’ çalışmalarını ABD Başkanı Donald Trump’ın tek başına yürüttüğü yönündeki skandal iddiaya çok sert tepki gösterdi.

06 Ekim 2019 Pazar 14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sert Güvenli Bölge tepkisi! “Çıkmış bir ukala...”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasının satışbaşları şu şekilde:

"Biz milletimize sürekli olarak hakikatı anlatmazsak yalan ve iftira dalgası her tarafı işgal eder. Milletvekillerimizden kampta verilen mesajları her platformda anlatmalarını bekliyorum."

"Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar.Sizlerden attığınız her adımı bilinçle ölçüp tartmanızı istiyorum. Hep söyledim. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik."

"AK Parti'ye saldıranların gayesi temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur: AK Parti ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlüdür."

"Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur."

"Bu millet yüzde 51,5 ile yeni sistemi onayladı. Sen egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu kabul etmiyorskun ki; dağdakilerle omuz omuza gezersin sonra seçim kazandık dersin."

"İstanbul ve Ankara'da belediye meclislerini AK Parti açık ara yönetiyor. Türkiye gelecek yarım asrın belirleyicisi olan bşr dönemden geçiyor. Saldırılar milletimizi yıkamadı ama yordu. Ne vesayetçilere ne de terör örgütlerine eyvallah etmedik. Birileri süreki yalanları ile bu iklimi zehirlemeye çalışsa da kendilerini mecbur kalmadıkça muhatap almadık, almayacağız."

"Saldırılara en büyük cevabın icraatlarımız olduğunu biliyoruz."

"Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela, ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz. Milletimiz AK Parti'den kendi iç meseleleriyle uğraşmasını değil, ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmasını bekliyor."

"Bugün Türkiye'ye herhangi bir alanda zarar vermeye çalışmanın maliyeti düne göre katbekat fazladır. Eski Türkiye'yi diledikleri gibi yönlendirmeyi, diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler, hala aynı heveslere kapılmıyor değiller. Hamdolsun her defasında milletimizden cevaplarını alıyor, kös kös geri dönüp gidiyorlar."

"Bir ukala çıkmış televizyonda neymiş ‘Güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış, güvenli bölge olayının Erdoğan ile bir ilgisi yokmuş’ diyorlar. Bunlar geçmişi okumaktan aciz insanlar. Bunlara da televizyonda bu imkanı veriyorlar. Bir kere sayın Obama döneminde nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım."

"Ne yazık ki PKK PYD, YPG gibi terör örgütleri buralarda cirit atıyorlar. Trump Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama yanındakiler talimata uymuş değil."

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 14:16
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Bay reisBay reis45 dk önce
    Dagdakilerin uzantılarıyla sarayda bildiri hazırlarsın katıl aponun kardeşini trt ye çıkarırsın sonrada  haberi. Yok dersin
  • 17-25 hırsızlık 17-25 hırsızlık 1 sa önce
    Allah sustursun 
  • laikiz elhamdülillahlaikiz elhamdülillah1 sa önce
    hep konuşuyor zaten . konuşmadığı bir günün haberini verin.

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