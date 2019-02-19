Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj: Sorun Avrupa kapılarına dayanır

Başkan Erdoğan Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulunudu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Filistinli mültecilere verilen yardımları kesmek, onları yoklukla terbiye etmek insanlık dışıdır.

- Yıllardır evlerinden uzak yaşamak zorunda kalan insanları siyaset malzemesi yapmak çok yanlıştır.

- Göç ve mülteciler konusunu sadece güvenlik konusunda ele almak indirgeci bir yaklaşımdır. Asıl problemlere odaklanmalıyız.

- BM verilerine göre dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak sizlere hitap ediyorum.

- Bir tarafta insanlık lüks ve şarafat içinde yaşarken sınırın hemen yanında açlık ve sefalet kol geziyor.

- Bugün dünyanın en zengin toplumları ile en fakir toplumları belli belirsiz bir sınır ayırıyor.

- Az gelişmiş ülkelerin kaynakları hâlen eski sömürgeci güçlerin kasalarına akıyor.

- Kimse gücenmesin... Açık ve net söylüyorum; acaba Afrika'nın altını elması kimler tarafından sömürüldü? Katliamları kimler yaptı? Bunlar gizleniyor, bunlar konuşulmuyor.

- OECD verilerine göre milli gelire oranla az gelişmiş ülkelere destek veren dünyanın bir numaralı ülkesi Türkiye'dir.

- Göç meselesinin sağlıklı bir zemine oturtulması en çok Batı ülkelerine yarayacaktır.

- Sadece soydaşlarımız değil, zulüm ve baskı gören herkes, aradıkları özgürlüğü bu topraklarda bulmuştur.

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