Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net mesaj: Sorun Avrupa kapılarına dayanır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'ndaki Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'nda konuştu.19 Şubat 2019 Salı 21:29
Başkan Erdoğan Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulunudu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
- Filistinli mültecilere verilen yardımları kesmek, onları yoklukla terbiye etmek insanlık dışıdır.
- Yıllardır evlerinden uzak yaşamak zorunda kalan insanları siyaset malzemesi yapmak çok yanlıştır.
- Göç ve mülteciler konusunu sadece güvenlik konusunda ele almak indirgeci bir yaklaşımdır. Asıl problemlere odaklanmalıyız.
- BM verilerine göre dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak sizlere hitap ediyorum.
- Bir tarafta insanlık lüks ve şarafat içinde yaşarken sınırın hemen yanında açlık ve sefalet kol geziyor.
- Bugün dünyanın en zengin toplumları ile en fakir toplumları belli belirsiz bir sınır ayırıyor.
- Az gelişmiş ülkelerin kaynakları hâlen eski sömürgeci güçlerin kasalarına akıyor.
- Kimse gücenmesin... Açık ve net söylüyorum; acaba Afrika'nın altını elması kimler tarafından sömürüldü? Katliamları kimler yaptı? Bunlar gizleniyor, bunlar konuşulmuyor.
- OECD verilerine göre milli gelire oranla az gelişmiş ülkelere destek veren dünyanın bir numaralı ülkesi Türkiye'dir.
- Göç meselesinin sağlıklı bir zemine oturtulması en çok Batı ülkelerine yarayacaktır.
- Sadece soydaşlarımız değil, zulüm ve baskı gören herkes, aradıkları özgürlüğü bu topraklarda bulmuştur.
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