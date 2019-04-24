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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuklarla düet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla birlikte şarkı söylediği videoyu sosyal medyada paylaştı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 00:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuklarla düet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla birlikte şarkı söylediği videoyu sosyal medyada paylaştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklarla birlikte düet yaptığı videoyu sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında “Çocuklarımızla 23 Nisan düetimiz” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 00:24
  1. doğa

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