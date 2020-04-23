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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuklara teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımla 23 Nisanla ilgili TRT’ye video gönderen 171 bin çocuğa teşekkür ederek, saat 21.

2020-04-23 20:42:45 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuklara teşekkür paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımla 23 Nisanla ilgili TRT’ye video gönderen 171 bin çocuğa teşekkür ederek, saat 21.00’de balkondan İstiklal Marşının okunacağını hatırlattı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla 23 Nisanla ilgili TRT’ye video gönderen 171 bin çocuğa teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 21.00’de balkonlara çıkarak İstiklal Marşının okunacağını hatırlattığı paylaşımında, “Bugün TRT’ye gönderdikleri videolarla 23 Nisan coşkusunu evlerimizde yaşatan 171 bin yavrumuza ve bu müstesna bayramın armağan edildiği tüm çocuklarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çocuklar unutmayın, 21.00’de evlerimizin balkonundan hep birlikte İstiklâl Marşı’mızı okuyacağız” ifadelerine yer verdi.

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