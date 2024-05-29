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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'CHP'ye ziyaret' açıklaması! Tarih verildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'CHP'ye ziyaret' açıklaması! Tarih verildi

Yeniakit Publisher
2024-05-29 14:13:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'CHP'ye ziyaret' açıklaması! Tarih verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye ziyaretin 9 Haziran'dan sonra olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye yapacağı iade-i ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yapacağı iade-i ziyarete ilişkin açıklama geldi. Partisinin TBMM’deki grup toplantısının ardından Meclis koridorunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, iade-i ziyaretin 9 Haziran sonrasında yapılacağını söyledi.

"MÜSAVAT DERVİŞOLU İLE GÖRÜŞMEMİZ İÇİN BİR NEDEN YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı da soruldu. İki partinin yetkili isimlerinin bu konuda görüşeceğini söyleyen Erdoğan, “Görüşmememiz için hiçbir neden yok.” dedi.

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