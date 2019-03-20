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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Celil Uzun’a tam destek

Ak Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tekrar tam destek geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Celil Uzun’a tam destek

Ak Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun’a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tekrar tam destek geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Alaplı adayı Celil Uzun’a tam destek olduğunu paylaştığı bir mesajda tekrar dile getirmesi Alaplı’nın bölgede en şansı ilçelerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Celil Uzun’a olan güvenini gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan Alaplı’ya gösterdiği özel ilgiyi, Alaplı’nın kalkınması ileri seviyelere gelmesi, Zonguldak’ın ve Batı Karadeniz girişi olma özelliği taşıyan Alaplı ilçesinin marka olma yolunda her türlü desteği vereceğini söyleyen Erdoğan, ”Bizim derdimiz Alaplı’yı, üst yapısıyla şanına yakışır hale getirip, ilçenin ihtiyacı olan projeleri Alaplı halkı ile paylaşmaktır. Tüm desteğim seninle beraber”diyen Alaplı’ya olan özel ilgisini bir kez daha dile getirdi.


Celil Uzun kendisine duyulan bu güven ile seçim çalışmalarında adeta tek kişilik bir ordu gibi çalışıp, her dakikasını vatandaşlara projelerini, hedeflerini,Cumhurbaşkanın projelerin arkasında olduğunu her seferinde yineleyerek, Alaplı’ya yapılacak olan yatırımları anlatmakla ve halkın sıkıntılarını, arzu ve dileklerini dinleyerek geçirmek için gerçekten üstün gayret gösteriyor. " Tek hedefimiz Alaplı’yı bölgenin yıldızı, vatandaşlarımızla beraber yapacağız" diyen Uzun”Alaplı’nın hizmetkarı olmaya geldim” diyerek; Alaplı’nın geleceği için daha seçilmeden, Alaplı’nın kaybedecek vakti olmadığını söyleyerek projelerinin altyapıları hazırlamaya başladı,


Özeliklebir çok noktada saha ve proje çalışmalara hız veren Celil Uzun seçildikten hemen sonra bunları hızla hayata geçirecek.


Öncelikli ilk olarak işsizlik ve sağlık yatırımlarına verecek olan Uzun, Belediyede işten çıkartacak algı söylemlerine karşı "Kimse kimsenin ekmeğiyle oynayamaz buna asla müsaade etmeyiz" diyen Uzun, "Alaplı’mızı halkımızla birlikte yönetmek istiyoruz, herkesten tam destek bekliyoruz, Alaplı sadece bizim geleceğimiz değil, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği ve biz bu geleceğe sahip çıkmak zorundayız. Cumhurbaşkanımız tarafından tam destek gören bir İlçe Alaplı, bunu çok çok iyi değerlendirmek lazım böyle bir fırsat bir daha Alaplı’ya’nın eline geçmez" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:32
  1. doğa

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