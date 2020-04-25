Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıldönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümünde, vatanımızı ve bayrağımızı savunan askerlerimizin kahramanlığını ve milletimizin fedakarlığını minnetle anıyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümünde, vatanımızı ve bayrağımızı savunan askerlerimizin kahramanlığını ve milletimizin fedakarlığını minnetle anıyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Milletimiz için ‘Çanakkale Ruhu’ en zor şartlarda bile seferberlik içinde işgal girişimine karşı durmak, bağımsızlık uğruna mücadele etmek, başarıya inanmak, birlik ve beraberlik içinde hedefe yürümek demektedir. Ezelden beridir hür yaşamış milletimiz, hiçbir savaş ve saldırıyla kuşatılmaya geçit vermemiştir, vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

“Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümü münasebetiyle tüm dünyaya barış çağrımızı yineliyoruz”

Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü:

“Tarihimiz boyunca amacımız, her zaman bağımsızlığımızı korumak ve barışı tesis etmek olmuştur. Tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen savaşın, terörün, şiddetin yerine barışı, huzuru ve insani değerleri ikame edene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümü münasebetiyle, tüm dünyaya barış çağrımızı yineliyoruz. Bizler, yeni savaşların yaşanmaması ve barışın hakim kılınması için çalışırken, gelecek nesillerden de Çanakkale’nin verdiği mesajlara her koşulda sahip çıkmalarını bekliyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale’de büyük bir mücadele ortaya koyan bütün kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”