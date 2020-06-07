Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk edebiyatının iki büyük merhum şairi Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayınladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.