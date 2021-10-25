Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından gündemi yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan büyükelçi açıklaması | Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçiler konusunda ne söyledi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Büyükelçilerin Kavala açıklaması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde bazı ülkelerin büyükelçileri tarafından yapılan hadsiz açıklamayı da aynı çerçevede değerlendiriyoruz. Bu açıklama ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır. Bu tavır ülkemizde yargı teşkilatımıza yapılmış bir büyük hakarettir. Anayasamızın 138. maddesinde belirtildiği gibi Türk yargısı kimseden emir almaz. Bağımsız ve tarafsız yargımız ile yargı mensuplarımıza yönelik gereken cevabı vermek bizim görevimizdir. Viyana sözleşmesinin 41. maddesine bağlılıklarını ifade eden bu büyükelçilerin artık beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz. Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil, ülkemizin egemenlik haklarını korumaktır. Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin bugün yaşadığı en büyük sancılardan biri de bu tür meselelerde yerli ve milli duruş sergilemeyi başaramayan kimi siyasetçi, eski bürokrat ve medyadaki güruhtur” ifadelerini kullandı.