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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Burhan Çaçan için taziye mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Burhan Çaçan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Burhan Çaçan için taziye mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 18:07:00 - 2023-01-12 18:14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Burhan Çaçan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan’a Allah’tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”

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