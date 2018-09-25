Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gençlik Kuruluşu önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurula hitap ettiği konuşmasında BM Gençlik Kuruluşu önerisinde bulunarak şöyle dedi:

"BM bünyesinde geleceğimiz olan gençlerimizle ilgili bir kuruluşa ihtiyaç bulunuyor. Türkiye olarak, BM Gençlik Kuruluşu'nun bir an önce tesis edilmesini, merkezinin de İstanbul olmasını teklif ediyoruz.

Halen inşa edilmekte olan gençlik merkezini bu kuruluşa tahsis edebiliriz. BM uluslararası yaşlılık ajansı ülkemizde kuruluyor. 10 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleşecek bu kurultaya sizleri davet ediyoruz.”