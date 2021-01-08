  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birinci İnönü Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü' mesajı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birinci İnönü Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Şanlı zaferlerimiz geleceğimiz için ilham kaynağı olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 21:53:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Birinci İnönü Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü' mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her zaman ve her koşulda mukaddes vatanımıza ve bayrağımıza aynı şuur ve sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında, İstiklal mücadelesinde düzenli ordunun batı cephesinde Yunan ordusuyla yaptığı ilk muharebe olan Birinci İnönü Savaşı'nda kazanılan zaferin, tarihe parlak başarı örneklerinden biri olarak geçtiğini belirtti.

"Zaferlerimiz geleceğimiz için ilham kaynağı olmaya devam edecektir"

Birinci İnönü Zaferi'nin aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın nihai zaferle sonuçlanmasının da müjdecisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal'in 'Yeni Türkiye devletinin küçük, ancak milli ülkülü genç ordusu, en dar bir hesapla üç kat düşmanı İnönü Meydan Savaşı'nda yendi' sözleriyle anlattığı zafer, milletimizin kararlılığını ve mücadele azmini artırmıştır. Aziz milletimizin imkansızlıklar içinde dahi bağımsızlık uğruna canı pahasına verdiği mücadeleyle elde ettiği şanlı zaferlerimiz geleceğimiz için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Biz de her zaman ve her koşulda mukaddes vatanımıza ve bayrağımıza aynı şuur ve sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Malezya'dan Pfizer kovid aşısı açıklaması
Dünya

Malezya'dan Pfizer kovid aşısı açıklaması

Malezya hükümeti, ilaç firması Pfizer'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının onaylandığını açıkladı.
İmzalar atıldı! Türkiye'den flaş Afrika hamlesi
Ekonomi

İmzalar atıldı! Türkiye'den flaş Afrika hamlesi

Cezayir'de bir ulusal kanalda katıldığı programda iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri değerlendiren Büyükelçi Mahinur ..
Rakamlar umut verici! İşte koronavirüs tablosu
Sağlık

Rakamlar umut verici! İşte koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 8 Ocak koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay