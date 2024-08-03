Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ı kutladı.
Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyah beyazlı kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Erdoğan, paylaşımında, "2024 Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş’ı ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta başlayacak sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" sözlerine yer verdi.
Kaynak: AA