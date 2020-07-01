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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla baba olduğunu duyurmuştu. Albayrak'ın paylaşımı sonrası bazı kesimler akılalmaz mesajlar paylaşarak Albayrak ailesine saldırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 12:51:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 8'inci torunu Hamza Salih, babası Berat Albayrak ve annesi Esra Albayrak hakkında yazılan çirkin mesajlara ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

Bazı konular var ki üzerinde konuşmak bile insanın kalbini acıtıyor. Aile olarak birkaç gündür, böyle can acıtıcı bir mesele ile karşı karşıyayız.

Önceki gece 8. torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini kamuoyu ile sosyal medyada paylaştı. Bu mesajın altına on binlerce kişi iyi niyetli yorumlarda bulundu.

Ancak insanlıktan dahi nasibini almamış, kalbi kararmış bazı alçaklar, içindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı.

Yargı ve emniyet teşkilatlarımız harekete geçti ve işlem yapmaya başladı.

Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiği değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız.

Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız.

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