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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bayram sonrası kontrollü normalleşme" mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bayram sonrası kontrollü normalleşme" mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 11:06:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bayram sonrası kontrollü normalleşme" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Salgın nedeniyle buruk bir bayram geçirildiğini söyleyen Erdoğan, "İnşallah güzel günler bizi bekliyor" dedi.

Erdoğan, "Geçtiğimiz ramazan bayramında bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk ancak daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak biz de etkilendik" diye konuştu.

'Artan vaka yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlaramaların gölgesinde geçirdik. Salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mücadelemizi sürdürüeceğiz"

"Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüeceğiz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz."

"Her adımı atıyor her desteği veriyoruz"

Salgın desteklerine de değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz, üretimi istihdamı büyümeyi kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen geliri azalan işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. inşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz."

"Mevcut sıkıntıları da çözeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere de yer verdi:

"Türkiye'yi yirmi yıl öncesinin siyasette ekonomide ve toplumsal yapıda kırılgan ülkesinden bugünkü bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülkesi haline nasıl getirdiysek mevcut sıkıntıları da aynı şekilde çözeceğiz. Salgın sonrasında yeniden şekillenecek küresel siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri almasını sağlamakta kararlıyız bunun için gece gündüz çalışıyoruz.

Bölgemizde yaşanan hemen her hadisenin gerisinde Türkiye'yi kazanımlarından mahrum bırakma hedeflerinden uzaklaştırma niyeti olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Ülkemize karşı artık saklamaya bile gerek görmedikleri kinlerini kusanları ve onların senaryolarına gönüllü figüranlık yapanları milletimizin irfanına havale ediyoruz."

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