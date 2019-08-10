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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda, “Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları, önümüzdeki dönemde de hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz” dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda, “Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları, önümüzdeki dönemde de hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, “Aziz milletim,sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyor; mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbimize, bizleri bir Kurban Bayramına daha kavuşturduğu için hamt ediyoruz. Mübarek bayram günlerinin, milletimizle birlikte tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.Allah’a yakınlaşma, rızasını elde etme vesilesi, Rabbine kayıtsız-şartsız teslimiyet sembolü olan kurban ibadeti, kimi âlimlere göre sünnet, kimilerine göre vaciptir.Dinen şartları elverenler için kurban ibadetinin yerine getirilmesi, dünyanın her yerinde Müslümanlığın bir işaretidir, bir ifadesidir.Kurban Bayramını, şekliyle birlikte özüne uygun şekilde değerlendiren her bir kardeşimi tebrik ediyorum.Bayramlarımızı, dinimizdeki hayati konumundan uzaklaştırıp sadece bir tatil, sadece bir ticaret, sadece bir tedarik aracı haline dönüştürmekten kaçınmalıyız.Hazreti İbrahim’den beri süren bu kutlu ibadeti, evlatlarımıza da dipdiri bir şekilde aktarmakla mükellefiz.Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete, kadere ve kazaya inanmayan; kelime-i şehadeti, namazı, zekâtı, orucu, haccı bilmeyen; medeniyetinden, tarihinden, kültüründen, ecdadından habersiz nesiller bizim felaketimizdir.İşte bunun için evde, okulda, hayatın her alanında çocuklarımızın gönüllerine ve zihinlerine değerlerimizi nakşetmeliyiz. Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın tarihi dönüşüm sürecinden geçtiği bir dönemde, idrak ettiğimiz bayramın manevi ikliminin her alanda aydınlık geleceğimizin müjdecisi olmasını diliyorum. Bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda her zaman olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir” ifadelerini kullandı.


“Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer” diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, “Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferinden Mercidabık Seferine, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos Zaferinden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık.Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı Harekatını da, yine bir Ağustos günü başlattık.İnşallah bu Ağustos’ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatandaşlarıyla birlikte tüm kardeş ve dostlarının umudu bir ülke olarak, attığı her adımla biraz daha güçlenmeye, büyümeye devam edecektir.Demokraside, ekonomide ve savunmada kat ettiğimiz her mesafeyle, geleceğimize açılan kapıları biraz daha aralıyor, hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz.Geçtiğimiz Kurban Bayramındaki gündemimizle bugünkü gündemimizi karşılaştırdığımızda, her konuda olumlu mesafe kat ettiğimizi görüyoruz.Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları, önümüzdeki dönemde de hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.Bu vesileyle, Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Allah’tan diliyorum.Rabbimizden, uzak-yakın tüm coğrafyalarda zulüm altında inleyen mazlumlara kurtuluş niyaz ediyoruz.Kurban Bayramı ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan, emniyet kemerlerinin ses getirmesini, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum.Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte lütfen daha dikkatli, daha sorumlu davranalım. Kurban Bayramının kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesi diliyorum.Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla” mesajlarını paylaştı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:20
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