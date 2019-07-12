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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetçi Dengir Mir Mehmet Fırat’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetçi Dengir Mir Mehmet Fırat’ın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:


“Türk siyasetinin saygıdeğer isimlerinden Dengir Mir Mehmet Fırat’ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve milletvekilliği başta olmak üzere üstlendiği çeşitli görevlerde ülkemize değerli katkılarda bulunan Dengir Mir Mehmet Fırat’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:14
  1. doğa

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