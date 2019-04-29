Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Altay’a “En Yüksek Oy” Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde en fazla oyu alan ilk beş sıradaki büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına plaket takdim etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Ankara Kızılcahamam’daki 28. Değerlendirme ve İstişare Kampı kapsamında; Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları ve kabine üyeleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampın kapanış toplantısında yerel seçimlerinde büyükşehirlerde en yüksek oyu alan (Yüzde 70,53) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ödülünü takdim etti.

“EMANETE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKACAĞIZ”

Ödül nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bizlere büyük bir destek veren, her zaman yanımızda olantüm Konyalı hemşehrilerimeşükranlarımı sunuyorum. Bu ödülü onlar adına aldık. Hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olan gönül bağlarını sandıkta gösterdiler. Bundan sonra Büyükşehirler içinde en fazla oy almanın sorumluluğu ile hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, Konya ziyaretlerinde bizi Konya’ya Konya’yı da bize emanet etmişti. Konya emanetine sahip çıktı. Biz de bize verilen emanete gözümüz gibi bakacağız” dedi.