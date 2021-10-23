Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başak Demirtaş'a anladığı dilden cevap!

Eskişehir'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde tam da 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde bir programa konuk olan Sehahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a da göndermede bulundu. Erdoğan, "Eşi televizyona çıkmış çocuklarımla beraber masumane oturuyoruz diyor. Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Onlar masum değil mi? Sen anasın da o ana değil mi?" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilayet Meydanı'nda Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

"Senin çocukların masum da ölen vatandaşlarımızın çocukları ne?"

Konuşmasında muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına konuk olan Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a da Yasin Börü'nün annesi üzerinden yüklendi. Erdoğan, konuşmasında "Eşi televizyona çıkmış çocuklarımla beraber masumane oturuyoruz diyor. Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Onlar masum değil mi?" ifadelerini kullandı.

"Yasin Börü'yü öldüren Selo değil mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bunların amaçları her şeye takoz koymak, engel olmak. Terör örgütleri ile işbirliği de yaparlar. Bunlar terörist Selo ile birlik olurlar. Bunlarda ar yok. Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Şimdi kalktılar onu içeriden nasıl çıkarırız onun derdindeler. Yargı ne diyorsa o, çıkaramayacaksınız. Selo'nun eşi televizyona çıkıyor. Senin çocukların masumane de, Yasin Börü'nün geride bıraktığı ailesi ne? Onlar masum değil mi? Onlar şu anda anneleri ile masumane yaşıyorlar. Onları nereye koyacaksın. Sen anasın da Yasin'in anası ana değil mi?"