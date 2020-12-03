Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan kararı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık'ta Azerbaycan'a gidecek. Erdoğan, burada mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık'ta Azerbaycan'a gidecek.
Erdoğan, burada mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek.
Kritik dönemde önemli ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Aralık'ta yapacağı görüşme, işgalci Ermenistan karşısında zaferini ilan eden Azerbaycan'a ilk devlet başkanları düzeyinde bir ziyaret olacak.
Bu nedenle ziyaret ayrı bir önem taşıyor.