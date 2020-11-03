Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki depremden at sonra sağ çıkarılan Ayda bebek için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremde enkaz altında kalan ve aradan geçen 91 saatin ardından bu sabah saatlerinde sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." ifadelerine yer verdi.