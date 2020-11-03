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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki depremden at sonra sağ çıkarılan Ayda bebek için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:31:00 - 2020-11-03 12:33:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremde enkaz altında kalan ve aradan geçen 91 saatin ardından bu sabah saatlerinde sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." ifadelerine yer verdi.

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