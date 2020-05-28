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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması

Cumhurbaşkanı, yarın İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü olması sebebiyle Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 20:18:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Ayasofya ile ilgili şu açıklamada bulundu:

Yarın İstanbul'un Ferhi'nin yıl dönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz.

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