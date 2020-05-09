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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Avrupa Günü" mektubu: Bunu anlamalarını umuyorum

9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle AB Türkiye Delegasyonu'na bir mektup gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kez ortak düşmanımız sınır tanımayan bir virüstür. AB'nin artık aynı gemide olduğumuzu anladığını umuyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:30:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Avrupa Günü" mektubu: Bunu anlamalarını umuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle AB Türkiye Delegasyonu'na bir mektup gönderdi.

Erdoğan, "Bu kez ortak düşmanımız sınır tanımayan bir virüstür. Gözle görülmeyen düşman birlik olmanın anlamını hatırlattı. AB'nin artık aynı gemide olduğumuzu anladığını umuyorum" ifadelerini kullandı.

AB delegasyonu mektubu nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti.

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Yorumlar

Can Ç

Kendine ayrı bir gemi yap.Heyt hüyt dış güç ordan sonra Avrupa . Hadi ordan
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