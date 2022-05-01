Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret çıkışı

İstanbul'daki iftar programında işçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücü biraz düşmüş olabilir. İnşallah bu kayıpların hepsini kısa sürede telafi ederiz." dedi. Öte yandan Erdoğan, "Son 20 yılda asgari ücreti rakam olarak 23 kat, reel olarak da 1,5 kat artırmış olmamız elbette önemlidir ama emekçilerimizin çok daha fazlasını hak ettiği gerçektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçilerle İstanbul'daki iftar programında bir araya geldi. İşçilerle iftar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemizde bazı kesimlerde bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz, sonra daha iyisi için çalışacağız. Dünya bir krizin içinde çırpınıp giderken biz yatırıma, istihdama yöneldik. Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücü biraz düşmüş olabilir. İnşallah bu kayıpların hepsini kısa sürede telafi ederiz.

"İstihdama yeni giren kesimleri destekledik"

Hep çalışanların emeklerinin karşılığını alabilmelerini sağlayacak adımlar attık. Türk ekonomisi bir süredir ciddi sınamalardan geçiyor. Bir kısmı küresel gelişmelerden, bir kısmı iç dinamiklerden kaynaklanıyor. Hepsinden alnımızın akıyla çıkmaya devam ediyoruz. İstihdama yeni giren kesimleri ayrıca destekledik. Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yaptık. Devlet olarak çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik.

"Son 20 yılda asgari ücret 23 kat arttı"

Son 20 yılda asgari ücreti rakam olarak 23 kat, reel olarak da 1,5 kat artırmış olmamız elbette önemlidir ama emekçilerimizin çok daha fazlasını hak ettiği gerçektir. 10 yıl öncesine göre işçilerin ve kamu görevlilerin sendikalaşma oranında yarı yarıya artış olmuştur. Desteklerimize devam edeceğiz.

Türkiye'nin savunma sanayisinin bugüne gelmesinde katkısı olan herkese, sizlere şükranlarımı sunuyorum. İnşallah 3-5 yıla kadar kritik bazı projeleri de tamamlayarak bu alanda kendimi çok daha rahat, çok daha güvende hissedeceğiz. Artık yarı uçak gemimizi yaptık, denize indirdik. İnşallah şimdi de tamını yapacağız. Böylece denizlerde çok daha farklı bir yere geleceğiz.

Bu vesileyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüz ile Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum.