Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücret konusunda bir açıklama yapıp yapmadığı merak ediyor. Peki, asgari ücrete zam gelir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması | Asgari ücret temmuz ayında zam var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs sebebiyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında asgari ücret ifadesi de ye aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen güce inanıyor, adımlarımızı onların menfaatleri doğrultusunda atıyoruz. Bu doğrultuda işçi kardeşlerimizi fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızın bir göstergesi olarak asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak ifade edilecek şekilde yüzde 50 seviyesinde artırdık” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında temmuz ayı zammına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada asgari ücrete temmuz ayında zam düşünülmediğini belirtmişti. Benzer bir soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltildiğinde 'Vedat Bey ne söylediyse o" şeklinde cevap vermişti.